Mkhitaryan nome a sorpresa per l’Inter: niente rinnovo ancora con la Roma

L’Inter ha messo gli occhi su Mkhitaryan della Roma. Il fantasista armeno non ha ancora trovato l’accordo con la Roma. Sondaggio dei nerazzurri insieme al Napoli ed altre due squadre inglesi

SORPRESA − Henrikh Mkhitaryan è il nome a sorpresa in casa Inter. Il centrocampista armeno non ha ancora rinnovato con la Roma che vorrebbero però trattenerlo. Sul giocatore hanno messo gli occhi in Italia proprio il club nerazzurro e il Napoli con l’Inter però in pole. Oltre ai sondaggi italiani, sostiene Alfredo Pedullà, ci sono anche quelli inglesi di Aston Villa e e Tottenham. La Roma vuole rinnovarlo ma in caso di mancato accordo l’Inter ne potrebbe approfittare.