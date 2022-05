Mkhitaryan, incognita fisico? Alla Roma pochi problemi e tanta corsa

Le voci di mercato su Mkhitaryan hanno portato dubbi sulle sue condizioni fisiche. Come è stata la stagione dell’armeno con la Roma?

INCOGNITA FISICO – Mkhitaryan è diventato all’improvviso il nome più caldo del mercato Inter. Con un’incognita. Anzi una preoccupazione. Che serpeggia soprattutto tra i tifosi. Ma fisicamente è affidabile? L’armeno infatti viene da un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare le ultime quattro partite in A. E quando è tornato in finale di Conference League si è rotto di nuovo dopo 15 minuti. Qualche preoccupazione quindi è legittima. Ma a guardare i dati ha poco fondamento.

STAGIONE SOLIDA – L’armeno ha giocato 3359 minuti in stagione. Settimo giocatore per minutaggio della Roma. Per fare un parallelo nerazzurro, circa quanti Dzeko, de Vrij, Calhanoglu e Bastoni. Le sue presenze totali sono 44, di cui 41 da titolare. Partite saltate, su tutte le competizioni, 11. Di cui 4 per scelta tecnica, una per squalifica, una per positività al Coronavirus. Ne restano 5 per infortunio effettivo, di cui appunto le ultime quattro della stagione in A e una col Leicester in Conference League nello stesso periodo. Quindi per Mkhitaryan parliamo di un infortunio muscolare. Che essendo alla fine rimane più impresso nella memoria.

PRESENZE E CORSA – Anche allargando l’ottica, per l’armeno troviamo 116 presenze in tre stagioni a Roma. La peggiore dal punto di vista fisico è stata in realtà la prima con 27 partite e 1942 minuti. Nella seconda 46 presenze e 3427 minuti totali. Nulla che faccia pensare a un giocatore fisicamente logoro. Inoltre in questa stagione c’è anche il dato della corsa a dirci che Mkhitaryan sta bene. Per km percorsi l’armeno è il terzo della rosa giallorossa. Insomma, tutto fa pensare che recuperato dall’ultimo problema il centrocampista potrà dare il suo contributo.