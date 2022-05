Mkhitaryan vice Calhanoglu e non solo! Dove giocherebbe con Inzaghi

Mkhitaryan rappresenta per l’Inter un’opportunità non di poco conto, considerando non solo l’acquisto a zero ma soprattutto la sua duttilità, che tanto piace a Simone Inzaghi.

QUALSIASI RUOLO – Il centrocampo dell’Inter nella stagione appena conclusa, si è rivelato il reparto con minori possibilità di rotazione considerando l’assenza di giocatori adatti a svolgere compiti richiesti da mister Simone Inzaghi. Arturo Vidal – pronto a dire addio -, ad oggi è stata la prima ed unica alternativa “valida” a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. E non sempre ha fatto bene. Poi a gennaio l’addio di Stefano Sensi, e il poco impiego di Roberto Gagliardini e Matìas Vecino (che ieri ha salutato il club). L’acquisto di Henrick Mkhitaryan, dunque, è fondamentale proprio per questo motivo: considerando la sua età, normale pensare ad arretrare il proprio raggio d’azione. Avendo caratteristiche simili a quelle di Calhanoglu, sarà proprio quello il suo compito: far rifiatare il compagno ed essere una valida alternativa. Ma non solo. In carriera Mkhitaryan ha ricoperto praticamente tutti i ruoli del centrocampo. In questa stagione è stato più volte impiegato a centrocampo nel ruolo di mezz’ala. Certe volte anche davanti la difesa nel 3-4-1-2 sperimentato da José Mourinho. All’Inter difficilmente ricoprirà quel ruolo considerando la titolarità di Marcelo Brozovic e l’arrivo di un vice (Kristjan Asllani?). Con Inzaghi all’Inter, facile pensare anche a un possibile impiego sulla trequarti dietro una o due punte (suo ruolo naturale, anche se in carriera ha fatto anche l’esterno).