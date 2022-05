Mkhitaryan, addio Roma. Accordo con l’Inter! Ma slittano le visite mediche – CdS

Mkhitaryan ha scelto l’Inter. Clamoroso ribaltone della dirigenza nerazzurra che sembrava essere in svantaggio rispetto la proposta di rinnovo della Roma. Slittano, però, le visite mediche. Ecco i dettagli dell’operazione.

I DETTAGLI – Henrick Mkhitaryan solleva la coppa con la Roma e decide di cambiare aria: accettata l’offerta dell‘Inter che lo segue esattamente da un mese. Contratto biennale da 3,5 milioni di euro, e continuerà a beneficiare del decreto crescita. Tutto si è ribaltato nel giro di un mese: la Roma era convinta che l’armeno sarebbe rimasto ancora nella Capitale, invece, dal 23 aprile, qualcosa è cambiato. In quell’occasione c’è stato il primo contatto tra l’entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra. Entrambe le parti hanno preso tempo, l’una per avanzare una proposta, l’altra per valutare con attenzione l’opportunità di un cambio di maglia. L’unica incognita è l’età, ma più che altro il suo fisico. Anche se comunque il calciatore ha concluso la stagione con 44 presenze totali (condite da 5 gol e 9 assist). Giocando anche in una posizione più arretrata, proprio dove lo impiegherebbe Simone Inzaghi. José Mourinho in qualche occasione lo ha pure schierato davanti la difesa. In ogni caso slittano le visite mediche con l’Inter, visto l’infortunio subito in finale.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno