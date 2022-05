Perisic, oggi la risposta! Inter ha fatto il massimo e non intende rilanciare – CdS

Perisic, secondo quanto riportato questa mattina dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, oggi è il giorno della verità per sapere se il croato ha accettato o meno la proposta di rinnovo di contratto dell’Inter.

GIORNO DELLA VERITÀ – Lunedì scorso, i dirigenti nerazzurri hanno presentato un’offerta aggiornata a Ivan Perisic: biennale da 4,8 milioni a stagione più bonus, che di fatto pareggia quanto l’esterno ha percepito quest’anno. Come noto, però, il giocatore ha alzato l’asticella a 6 milioni. Il croato è stato indiscutibilmente il miglior nerazzurro del campionato. Ha disputato la miglior stagione della sua carriera, conclusa con 49 presenze, 10 gol e 9 assist. Ma ha comunque già compiuto 33 anni e, pur volendo riconoscere il suo valore, l’Inter non intende rilanciare ulteriormente. Tanto più che a gennaio è stato prelevato dall’Atalanta, Robin Gosens, tra i migliori interpreti del ruolo, e quindi, in caso di addio, Inzaghi non si troverebbe certo scoperto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno