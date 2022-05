Esposito rientra alla base ma solo di passaggio: scelta la destinazione? – CdS

Sebastiano Esposito rientrerà all’Inter dopo la stagione in prestito in Svizzera, precisamente al Basilea. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha incontrato il suo agente per definire il futuro.

RIENTRO – A inizio settimana c’è stato un incontro tra Ausilio e Pastorello, in cui si è parlato soprattutto di Esposito, in questa stagione in prestito al Basilea. L’attaccante potrebbe rientrare alla base ed essere utilizzato come contropartita tecnica in altre operazioni. La prima idea interista è quella di inserirlo nell’affare Asllani con l’Empoli

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno