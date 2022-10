Mkhitaryan eroe a Firenze. L’armeno si è (lentamente) preso l’Inter

Mkhitaryan è stato l’eroe della vittoria dell’Inter sulla Fiorentina. Oltre al gol decisivo, l’armeno ha disputato un’ottima partita. L’ex Roma si è definitivamente preso l’Inter

IN FORMA – Mkhitaryan sta vivendo un’ottimo periodo di forma. La prestazione dell’armeno, match-winner contro la Fiorentina, è stata nuovamente di alto livello, a testimonianza di una condizione strepitosa e di una totale immersione nella causa Inter. Visto lo stato di forma, anche al rientro di Brozovic, è difficile pensare che Inzaghi possa rinunciare ad un Mkhitaryan così in forma. E pensare che l’armeno, arrivato nel corso della sessione estiva di mercato, era stato salutato con disappunto, soprattutto vista la non giovane età. Ma, l’ex Roma, sta rispondendo sul campo ai pochi detrattori palesatesi in estate: se sta bene è un calciatore in grado di fare ancora la differenza.