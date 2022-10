Thiago Motta: «Arnautovic? Ho stima per lui! Capocannoniere non a caso»

Thiago Motta e Arnautovic si sono ritrovati al Bologna da allenatore e giocatore dopo essere stati compagni all’Inter nell’anno del Triplete. Il tecnico rossoblù, al termine di Bologna-Lecce (vedi report), esprime tutta la sua stima per l’attaccante austriaco ai microfoni di DAZN

STIMA – Thiago Motta e Marko Arnautovic si sono ritrovati al Bologna dopo l’esperienza all’Inter da compagni di squadra. Il tecnico rossoblù, dopo la vittoria contro il Lecce nel segno proprio dell’austriaco, esprime tutta la sua stima: «Arnautovic? Ho stima per la persona, ci conosciamo da tanto tempo ma anche per gli altri ragazzi. Il lato umano per me è importantissimo. Arnautovic è un ragazzo eccezionale e quando mette tutta l’energia che ha può sempre fare la differenza. È per questo che è il capocannoniere del campionato, non è un caso. Ha le qualità fisiche e mentali per farlo, quando lo vedo così in campo insieme alla squadra mi viene una gioia immensa».