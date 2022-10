L’Inter guarda al Viktoria Plzen: Inzaghi recupera un uomo a centrocampo

Archiviata la vittoria in extremis sul campo della Fiorentina, ora per l’Inter testa al Viktoria Plzen. Inzaghi riavrà dall’infermeria qualche giocatore. Tra questi anche un centrocampista

RECUPERO − Vittoria a Firenze e recuperi dall’infortunio. Doppia buona notizia per Simone Inzaghi che recupera uomini dall’infermeria. Oltre al quotatissimo Romelu Lukaku (vedi articolo), per Inter-Viktoria Plzen ci sarà anche Roberto Gagliardini. Come riporta Sport Mediaset, il centrocampista si è allenato questa mattina ad Appiano Gentile insieme al belga e al resto dei compagni non utilizzati ieri sera al Franchi. Buona notizia per Inzaghi che aumenta dunque il numero di centrocampisti. Ancora out Marcelo Brozovic.