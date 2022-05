Lukaku, suggestione che stuzzica la fantasia. Ma vietato ipotecare il futuro

Prosegue, tra ipotesi e suggestioni varie, la telenovela tra Lukaku e l’Inter (vedi aggiornamenti). Con il Chelsea spettatore “non invitato”, ma con il quale sarà necessario fare i conti. Il ritorno del belga stuzzica sicuramente la fantasia dei tifosi, ma occhio a non ipotecare il futuro.

COPPIA D’ATTACCO – Lukaku, Dybala, o Lukaku e Dybala? Bazzicando tra gli account social dei tifosi nerazzurri, questo è uno dei sondaggi che va per la maggiore. È inevitabile che, tra una notizia di bilancio in rosso e una di tagli necessari, la tifoseria sogni un attacco in grande per la prossima stagione. Un’opinione condivisa da molti è anche quella di sacrificare Lautaro Martinez per formare la coppia con l’argentino ex Juventus e il belga. Che, ricordiamo, anche qualora dovesse arrivare sarebbe soltanto in prestito annuale. Da luglio, infatti, entrerà in vigore la normativa della UEFA che impedisce prestiti multi-annuali (salvo rare eccezioni, nelle quali la punta del Chelsea non rientra).

OCCHIO AL FUTURO – E qui si giunge al tema principale. Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è sicuramente una suggestione interessante. Che stuzzica la fantasia. Ma bisogna stare molto attenti a non ipotecare il futuro della squadra. Perché, ricordiamo nuovamente, il belga resterebbe in nerazzurro soltanto per un anno. E l’Inter, in questo momento, non può e non deve commettere l’errore di provare a vincere subito, trovandosi poi tra un anno a dover fare altre valutazioni importanti per il reparto offensivo. Perché a quel punto sarebbe necessario sostituire non solo la partenza di Lukaku (di ritorno al Chelsea), ma anche quella del ceduto Lautaro Martinez. Ben venga, quindi, il prestito del belga. Ma a patto di non ipotecare il futuro della rosa.