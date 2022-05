Casadei: «Siamo un grande gruppo. Ora prendiamoci lo scudetto!»

L’Inter di Cristian Chivu sta per scendere in campo contro la Roma per assegnare lo scudetto Primavera. Intervenuto a Inter TV, ha parlato Cesare Casadei, centrocampista e bomber della formazione nerazzurra.

PARTITA – L’Inter Primavera di Chivu si gioca lo scudetto di categoria contro la Roma al Mapei Stadium (vedi articolo). Intervenuto a Inter TV, ha parlato Casadei. Ecco le sue parole.

Ultimo atto di una grande stagione, prima contro seconda.

Sarà una sfida molto difficile perché la Roma è una grande squadra. Noi siamo molti carichi e vogliamo portarla a casa.

Semifinale molto combattuta, che strascichi?

A prescindere dalla rimonta contro il Cagliari, abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo: E oggi dobbiamo essere un grande gruppo per vincere lo scudetto.

Cosa servirà oggi?

La testa è fondamentale, come in ogni partita. Oggi dovremo giocare uniti e da squadra, lottare insieme fino alla fine. E poi vincerà il migliore.