Lukaku, per il mercato ci sarà tempo! Testa al campo: due obiettivi

Il futuro di Romelu Lukaku resta incerto. Ma il belga, in questo finale di stagione, non dovrà pensare al mercato: testa al campo e all’Inter con due obiettivi da raggiungere

TESTA AL CAMPO – Romelu Lukaku si è ripreso l’Inter a suon di gol. Il rendimento del calciatore belga è tornato a livelli paragonabili a quello visto nella stagione 2020/2021, quella dello scudetto in cui il belga fu uno dei protagonisti. Non è ancora chiaro se il belga riuscirà a restare a Milano per la prossima stagione: i discorsi col Chelsea partiranno, solo, dopo la fine della stagione. Una ragione in più per il belga per non pensare al futuro e concentrarsi solo sul presente: testa al campo e all’Inter che deve raggiungere due obiettivi.

OBIETTIVI – L’Inter insegue due obiettivi: il primo, di fondamentale importanza, è la qualificazione alla prossima Champions League. Ai nerazzurri, questa sera contro l’Atalanta, basterà un punto per agguantare l’obiettivo. Lukaku, in coppia con Lautaro Martinez, proverà ad essere protagonista a San Siro per regalare l’ennesima gioia stagionale ai tifosi dell’Inter. Poi, il 10 giugno, il club inseguirà il sogno chiamato Champions League: il belga spera di poter essere protagonista in finale, dove cercherà di regalare una gioia enorme ai tifosi nerazzurri.