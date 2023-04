Lukaku scalda i motori per Inter-Lazio, obiettivo conferma

Romelu Lukaku, dopo la prestazione da migliore in campo con doppietta contro l’Empoli, scalda i motori per Inter-Lazio. Tanto della sua conferma in vista della prossima stagione passa anche dai gol e dalla prestazione contro i biancocelesti.

OBIETTIVO CONFERMA – La prima condizione fondamentale per la permanenza all’Inter anche la prossima stagione di Romelu Lukaku è, senza ombra di dubbio, la qualificazione alla prossima Champions League. Di cui tanto dipenderà da Inter-Lazio di domenica. Un vero e proprio scontro diretto che, in caso di vittoria nerazzurra, permetterebbe di accorciare ulteriormente non solo sul quarto posto, ma anche sul secondo occupato attualmente da biancocelesti. La presenza in campo di Romelu Lukaku dal primo minuto è fuori discussione: nel “gioco” delle rotazioni di Simone Inzaghi, il belga è rimasto a riposo dal primo minuto nella gara di Coppa Italia contro la Juventus. Pronto per scatenarsi a San Siro come fatto vedere la scorsa settimana contro l’Empoli. Per l’Inter, per la prossima Champions League e soprattutto per il suo futuro.