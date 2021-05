Lukaku, eguagliato record di gol in Serie A: con l’Udinese per superarsi

Romelu Lukaku sta vivendo sicuramente l’apice della sua carriera in queste due stagioni all’Inter. Con il gol di ieri alla Juventus, oltre ad aver battuto un altro record (vedi focus), il belga ha anche raggiunto il numero di gol segnati in Serie A lo scorso anno. Con una partita per superarsi.

VOGLIA DI MIGLIORARE – Il grande momento di forma di Romelu Lukaku dal suo arrivo all’Inter può essere misurato puramente con i numeri. Per la terza volta in tutta la sua carriera, infatti, il giocatore belga ha superato quota 20 gol in campionato. Le altre due volte risalgono allo scorso anno, sempre con la maglia nerazzurra e alla stagione 2015-2016 in Premier League con la maglia dell’Everton. Quell’anno i gol furono 25. Tutto questo per analizzare il miglioramento del giocatore fin dal suo arrivo in Italia, guidato da quell’Antonio Conte che tanto ha spinto per averlo fin dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra.

RECORD DA SUPERARE – La partita contro l’Udinese, quindi, sarà un’ulteriore occasione per Romelu Lukaku di migliorarsi ulteriormente. La passerella finale dell’ultima sfida di campionato, infatti, potrà servire all’attaccante belga di superare i gol segnati lo scorso anno in campionato. E di presentarsi all’Europeo nel migliore dei modi, pronto a terrorizzare le difese avversarie a suon di reti.