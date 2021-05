Cannavaro: «VAR non aiuta gli arbitri. Ma non mi lamenterei»

Fabio Cannavaro – ex difensore sia dell’Inter che della Juventus – ha parlato come ospite a ’90esimo minuto’ su ‘Rai Due’ degli episodi che tanto hanno fatto discutere della partita di ieri sera.

CLASSE ARBITRALE – Fabio Cannavaro ha parlato in questo modo delle lamentele sugli arbitri in Italia, ravvivate anche dalle polemiche dopo l’arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter: «Io al di là degli episodi successi in questi giorni che stanno facendo parlare, guardando quello che c’è in giro per il Mondo non sarei tanto scontento dei nostri arbitri in Italia. Vedo che c’è stato un cambiamento rispetto al passato, vedo qualcosa di diverso. Hanno una professionalità diversa e sono più aperti al dialogo. L’errore ci sta. Al momento qualcosa non li sta aiutando, ovvero il VAR. Doveva essere un aiuto ma in questo momento penso sia tutto tranne che un aiuto. A volte sembra non prendano decisioni perché aspettano che ci sia la chiamata».