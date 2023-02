Lukaku, condizione in crescita: contro la Sampdoria può sbloccarsi

Romelu Lukaku è apparso in grande crescita in queste ultime partite. Il belga sta pian piano ritrovando la condizione e ora spera di poter tornare anche a fare quello che gli riesce meglio, ovvero segnare. Lunedì contro la Sampdoria per lui potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi e iniziare così una nuova stagione.

PROBLEMI MUSCOLARI − Romelu Lukaku in questa stagione non è mai riuscito a incidere come ci si aspettava dopo il suo ritorno. Il motivo è prevalentemente legato agli infortuni che lo hanno più volte costretto a restare ai box. Questo lo ha portato ad avere una condizione non sempre ottimale, anzi, tutt’altro. Soprattutto per un calciatore della sua stazza muscolare che per rendere al meglio ha bisogno di giocare quante più partite possibili con continuità. Da qualche giorno Lukaku è finalmente tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo e a giocare con una certa regolarità. Il belga sembra essersi finalmente lasciato alle spalle i problemi di inizio stagione e sta pian piano mettendo minuti importanti nelle gambe. Dopo le prime uscite in cui è sembrato molto appesantito nelle ultime giornate si è invece visto un ottimo miglioramento della sua condizione. Ora per rendere definitivo il suo recupero servirebbe solo ritrovare la via del gol.

Lukaku, un gol in Sampdoria-Inter per svoltare la sua stagione

UN GOL PER LA RINASCITA − Il tanto atteso gol di Lukaku potrebbe arrivare nel posticipo di lunedì delle 20:45 tra Sampdoria e Inter. Non è ancora certo se il belga partirà dalla panchina o dal primo minuto, ma l’occasione può essere molto ghiotta per lui. Un gol con i blucerchiati potrebbe rappresentare la sua rinascita definitiva e il vero e proprio inizio della sua seconda avventura in nerazzurro.