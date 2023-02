Durante: «Che significato ha Lukaku? L’Inter poteva prendere Alvarez!»

Durante non è un grande fan di Lukaku e non ci mette troppo a dirlo. L’agente, tifoso dell’Inter, ricorda il mancato arrivo di Alvarez che lui stesso aveva annunciato (vedi articolo): queste le sue parole a Calciomercato.it su Twitch.



BIS NON APPROVATO – Sabatino Durante se la prende con la gestione del mercato dell’Inter: «Che significato ha riportare Romelu Lukaku quando tu hai un giocatore come Edin Dzeko che è migliore dal punto di vista tecnico e ti fa una ventina di partite? Con gli stessi soldi di Lukaku avresti potuto prendere Julian Alvarez. È un giocatore come Lautaro Martinez, tanto che ha giocato al suo posto ai Mondiali. Giochi con Lautaro Martinez e Dzeko, fai ambientare Alvarez e dopo un anno vendi Lautaro Martinez per centodieci-centoventi milioni trovando un sostituto di Dzeko. Questa è una politica che noi, adesso campionato di terzo livello, dobbiamo fare. A meno che non vogliamo continuare a fare il mercato delle cariatidi, che è il mercato della Turchia o del Brasile attuale. Lukaku resta all’Inter nella prossima stagione? Spero di no!»