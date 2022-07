Lukaku all’Inter ritrova un Lautaro Martinez ‘diverso’: più consapevolezza

L’Inter ritrova la coppia Lukaku-Lautaro Martinez ma, rispetto a due stagioni fa, la crescita dell’argentino con Inzaghi è stata importante. Rapporti di forza cambiati nella coppia?

CONSAPEVOLEZZA – Romelu Lukaku è tornato all’Inter ad un anno di distanza dalla sua partenza direzione Chelsea. Tornato a Milano il belga ritrova tutte le sue certezze fra cui Lautaro Martinez con cui, nel biennio con Conte, ha formato una delle coppie d’attacco migliori e meglio assortite viste in Italia e non solo. Ma che “Toro” ritrova oggi? L’anno in “solitaria” dell’argentino, con più responsabilità e pressioni, ha contribuito alla crescita esponenziale di Lautaro Martinez che, oggi, è uno degli attaccanti più importanti del panorama calcistico europeo. L’argentino è più consapevole dei propri mezzi e, ad eccezione del periodo nero fra gennaio e febbraio, nell’ultima stagione ha mostrato più continuità di rendimento ed in zona realizzativa. I rapporti di forza all’interno della “Lu-La” quindi potrebbero essere cambiati: dovrà essere bravo Inzaghi a ricreare quella chimica che ha contraddistinto i due nel biennio 2019-2021.