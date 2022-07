E al terzo giorno, Inzaghi ritrovò i gol: l’Inter riabbraccia 3/4 di attacco

Oggi giornata di attaccanti in casa Inter. Oltre a Lukaku, sono arrivati ad Appiano Gentile Lautaro Martinez e Correa. Manca solamente Dzeko

RIABBRACCIO DAL VIVO − È arrivato il grande giorno di Romelu Lukaku ad Appiano Gentile (vedi articolo). Il belga, dopo un anno di assenza, ha fatto nuovamente ritorno al quartier generale nerazzurro. Rispetto allo scorso anno, però, non sarà una meta soltanto momentanea. La mattinata odierna ha riabbracciato anche Lautaro Martinez. Il duo è pronto finalmente a rimettersi nuovamente in careggiata. Dopo gli abbracci virtuali tra social e telefonate, la Lu-La è tornata anche a riabbracciarsi dal vivo.

ATTACCO IS COMING − Non solo Lukaku-Lautaro Martinez, ma oggi è avvenuto anche il rientro alla base di Joaquin Correa. Finalmente, Simone Inzaghi sta per ritrovare il suo intero parco offensivo. A questo punto manca solamente all’appello Edin Dzeko, atteso per il 13. Il nuovo attacco dell’Inter si prepara dunque in vista della prossima stagione, Paulo Dybala permettendo. Nonostante le parole di chiusura di Beppe Marotta, la Joya sembra tutt’altro che lontana dall’Inter. Intanto, in attesa di ulteriori sviluppi, tre quarti dell’attacco Inter ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile.