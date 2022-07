Lukaku riabbraccia l’Inter! Il belga è arrivato ad Appiano Gentile

Romelu Lukaku riabbraccia ufficialmente l’Inter, anche sul campo. L’attaccante belga, in questi minuti, è arrivato ad Appiano Gentile per iniziare il ritiro con in nerazzurri

ARRIVO – Romelu Lukaku riabbraccia l’Inter. L’attaccante belga, in questi minuti, è arrivato ad Appiano Gentile per cominciare il ritiro con la squadra nerazzurra. Inizia quindi ufficialmente per l’attaccante la seconda avventura con i colori nerazzurri: ad aspettarlo anche Lautaro Martinez, arrivato anche lui ad Appiano in questi minuti. Si riforma così la “Lu-La”, la coppia d’attacco che ha fatto innamorare i tifosi nerazzurri nelle ultime stagioni.