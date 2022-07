Bremer, vertice fra Inter e Torino: formulata prima offerta ufficiale – TS

Bremer si avvicina all’Inter. Nella serata di ieri, secondo Tuttosport, è andato in scena un vertice fra i nerazzurri ed il Torino: formulata la prima offerta ufficiale ai granata

VERTICE – Bremer si avvicina all’Inter. Nel corso della serata di ieri, secondo Tuttosport, è andato in scena un vertice fra il ds del Torino Vagnati e quello dei nerazzurri Piero Ausilio: l’Inter ha deciso di rompere gli indugi e regalare ad Inzaghi un rinforzo importante in difesa. La richiesta di Cairo per il suo gioiello continua ad essere alta: per strapparlo ai granata servono 40 milioni. L’Inter, però, punta ad uno sconto e ad un affari a condizioni simili a quelle che hanno portato Correa in nerazzurro. Per questo motivo Ausilio ha formulato la prima offerta ufficiale: prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni ma a determinate condizioni.

Fonte: Tuttosport – S.P