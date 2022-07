Bremer non il sostituto di Skriniar: in quel caso l’Inter valuta due nomi – CdS

Bremer arriverà a prescindere dalla partenza o meno di Milan Skriniar. Per sostituire lo slovacco, l’Inter ha in mente due nomi in particolare.

DUE OPZIONI – Gleison Bremer, come noto, non sarà il sostituto di Milan Skriniar, il suo innesto infatti era stato programmato a prescindere dal mercato in difesa. Nel reparto arretrato ci sarà una seconda aggiunta, che è stata identificata da tempo in Nikola Milenkovic, con cui esiste già un’intesa. Nei giorni scorsi, però, al club nerazzurro è stato proposto pure Akanji del Borussia Dortumnd, che ha il contratto in scadenza nel 2023. L’Inter non ha scartato l’ipotesi, ma lo svizzero resta una terza scelta, comunque in alternativa a Milenkovic, non certo a Bremer.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno