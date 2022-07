Dzeko chiude al mercato malgrado le voci, ma almeno cambiare numero?

Dzeko vuole rimanere all’Inter malgrado le voci di mercato. C’è però una questione: può cambiare numero per lasciare il nove a Lukaku?

QUESTIONE DI NUMERO – Dzeko dopo una stagione con luci e ombre, chiusa in pesantissimo calo, è finito in discussione. Questioni mercato, soprattutto per il ritorno di Lukaku e le voci su Dybala. E per uno stipendio comunque ingombrante. Sul bosniaco si sono così accese le voci di diversi interessi. Che l’interessato ha voluto rispedire al mittente in modo chiaro. Legittimo, e con una gestione più oculata sicuramente anche utile all’Inter. Ma c’è una questione da affrontare. È proprio necessario che mantenga il numero nove?

LIBERARE IL NOVE – Mi rendo conto sia una questione secondaria, ma alla numerazione dei giocatori ci tengo. E Lukaku col novanta non si può vedere. Il belga nella sua carriera adulta ha vestito due numeri, il nove e il dieci. Chiaramente il secondo è di Lautaro Martinez e non ci sono questioni. Sul nove invece possiamo trovare un margine di discorso.

OPZIONE CREDIBILE – Non voglio strappare il numero a Dzeko di forza, sia chiaro. È legittimo che a lui non interessi del ritorno di Lukaku e voglia tenerselo. Auspico un dialogo tra i due settimana prossima, quando si conosceranno in ritiro. Perché con l’addio di Kolarov c’è un’opzione appetibile. L’undici, che il bosniaco veste da sempre in nazionale. Insomma c’è un margine per fare contenti tutti. Ed evitare che Lukaku vesta un novanta con davvero pochissimo senso.