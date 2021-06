Lukaku, 60 gol in Nazionale in 93 presenze: meglio di Ibrahimovic e CR7

Romelu Lukaku, nell’ultima sfida amichevole vinta dal Belgio contro la Croazia, ha segnato il 60esimo gol in 93 presenze con la maglia dei Diavoli Rossi. Facendo così meglio di giocatori come Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Ma non solo.

TRASCINATORE – Romelu Lukaku non si accontenta di essere soltanto il leader dell’attacco dell’Inter. Anche nel Belgio, infatti, il numero nove nerazzurro continua a confermarsi un vero e proprio trascinatore. Con il gol segnato contro la Croazia (vedi video), Big Rom ha infatti registrato la rete numero sessanta con la maglia dei Diavoli Rossi. Per farlo, gli ci sono volute soltanto novantatré presenze, un dato impressionante.

PARAGONI – Per capire l’entità della statistica fatta registrare da Romelu Lukaku, è utile prendere come paragone il numero di presenze necessarie ad altri grandi giocatori per segnare sessanta gol con la propria rappresentativa. Come Neymar, che li ha raggiunti con due presenze in più (95). Segue Zlatan Ibrahimovic, con 110 presenze nella Svezia. Lionel Messi, con la sua Argentina, ha avuto bisogno di 121 presenze. Infine Cristiano Ronaldo, che ha tagliato il traguardo alla 129esima presenza con il Portogallo. Un dato che Lukaku vorrà sicuramente migliorare adesso che conta di più, durante Euro 2020, dove il suo Belgio è tra le favorite assolute.