Vidal, pericolo Covid lontano: «Più forte che mai, grazie a tutti!»

RITORNO – Buone notizie per Arturo Vidal, che sembra ormai essersi lasciato il peggio alle spalle dopo la positività al Covid e una brutta tonsillite che lo ha tenuto in isolamento per 72 ore. Il centrocampista dell’Inter ha voluto mostrare le sue condizioni con un post social pieno di positività: «Sono tornato, più forte che mai, sempre positivo e felice! Grazie per tutto il supporto che ho ricevuto in queste settimane, ora sono in salute e per questo ringrazio Dio».

