VIDEO – Lukaku in gol: risolve una mischia (di destro) in Belgio-Croazia e fa 60

Romelu Lukaku apre le marcature in Belgio-Croazia, firmando la rete numero sessanta con la Nazionale. Ecco il video del gol dell’attaccante di proprietà Inter.

IMMARCABILE – Romelu Lukaku sceglie di non andare per il sottile nel firmare l’1-0 di Belgio-Croazia al minuto 38. Fino a quel momento, infatti, i Diables Rouges avevano condotto il match, colpendo anche due traverse. E anche il calcio d’angolo che precede la rete dell’attaccante dell’Inter assume toni tragicomici. Finché Big Rom non decide di girare in rete un destro potente, che mette fine a tutte le titubanze. Per lui si tratta del gol numero 60 in Nazionale. Rivediamo la rete di Lukaku nel video YouTube dell’account “Sky Sport”: