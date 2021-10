Lazio-Inter mostra un limite nelle scelte offensive: troppi cross sbagliati

L’Inter contro la Lazio si è trovata a sfruttare molto le fasce, e di conseguenza i cross. Peccato sia mancata qualità nelle scelte.

GIOCO SULLE FASCE – Lazio-Inter è stata una partita preparata in modo peculiare da Inzaghi. Il 4-4-2 impostato spesso in costruzione bassa portava naturalmente la squadra a sviluppare il gioco sulle fasce. Di conseguenza l’opzione di rifinitura più sfruttata è stato il cross. Secondo Whoscored sono stati 25, rappresentati in questa grafica:

Secondo il report della Lega Serie A l’Inter si è fermata a 19, in ogni caso un numero notevole. Il problema è che solo 7 di questi sono risultati utili.

SCELTE APPROSSIMATIVE – Particolarmente coinvolti nella produzione sono stati Dimarco e Barella. Non a caso i due esterni alti del 4-4-2 di Inzaghi. In generale è però mancata qualità nelle scelte. Emblematica un’azione del 23 nel secondo tempo, quando dopo uno scambio con Darmian salta un difensore e si presenta sul fondo. Con Dzeko nel cuore dell’area un cross basso ben calibrato sarebbe stato probabilmente letale. Il centrocampista invece mette troppa forza, alza il pallone e spreca l’occasione senza produrre nemmeno un tiro. Cross sbagliati per forza o intenzione, ma anche movimenti approssimativi o assenti in altre occasione, con gli attaccanti colpevoli di tagliare poco e male in area avversaria. Un problema, come detto, generale. Che ha impedito agli uomini di Inzaghi di chiudere la partita dopo il vantaggio iniziale.