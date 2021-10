Lazio-Inter in rissa, girano versione opposte: la ricostruzione – CdS

Lazio-Inter finisce in rissa, ma gli animi si accendono già in occasione del 2-1 realizzato da Felipe Anderson. Girano versioni opposte da una parte e dall’altra, il Corriere dello Sport oggi in edicola prova a ricostruzione la vicenda.

RICOSTRUZIONE – Lazio-Inter, il campo è diventato un vero e proprio ring. Gli animi si sono accesi al gol di Felipe Anderson in occasione del 2-1. Dumfries gli si è lanciato addosso interrompendo l’esultanza. Sono intervenuti Ciro e Milinkovic, anche Handanovic, per evitare conseguenze. Felipe ha subìto l’assalto senza reagire, è finito per terra. Come riportato dal quotidiano romano, però, girano versioni opposte da entrambe le parti: secondo l’Inter, Sarri avrebbe detto ad Handanovic che lui stesso avrebbe alzato il braccio per fermare la partita. Ma Sarri a fine partita ha detto tutt’altro. Felipe Anderson, sempre secondo ricostruzioni nerazzurre, a fine gara avrebbe ammesso che si sarebbe potuto fermare.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone