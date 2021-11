Lautaro Martinez torna decisivo: il gol al Napoli importante per tre motivi

Lautaro Martinez firma il gol che vale di fatto la vittoria dell’Inter sul Napoli. Una rete di fondamentale importanza per tre motivi.

RITORNO DECISIVO – Dopo un’ora di gioco contro il Napoli, Lautaro Martinez sembrava ancora pienamente invischiato nelle sabbie mobili dell’ultimo periodo. Salvo poi trovare un gol molto bello e soprattutto decisivo per l’Inter. Che al numero 10 nerazzurro mancava addirittura dal 2 ottobre (vedi focus). E questa è la prima fondamentale considerazione da fare. Sappiamo quanto il Toro viva per il gol: tornare a centrare la porta potrà aiutarlo ad approcciare le gare con meno frenesia.

PERDONO – Per Lautaro Martinez era fondamentale segnare anche per far dimenticare l’errore del derby. E il primo a sapere il peso di quel rigore sbagliato è lui, che come prima cosa chiede scusa ai tifosi dell’Inter dopo aver trafitto la porta del Napoli. Errore perdonato, e soprattutto compensato da un gol di pregevole fattura contro una delle vittime preferite dell’argentino (al quarto gol contro i partenopei).

IMPATTO DECISIVO – Infine, torniamo a sottolineare il peso specifico del gol del momentaneo 3-1 in Inter-Napoli. Lautaro Martinez non solo conclude alla grande il contropiede del connazionale Joaquin Correa. Bensì torna a segnare una rete decisiva, per la vittoria finale ma soprattutto per il momento specifico della gara. Segnando quel gol al 61′, il numero 10 piega l’inerzia della gara ancor di più a favore dell’Inter. Lautaro Martinez è ora il leader dell’attacco nerazzurro, e il suo peso in squadra è ora definito anche dal rinnovo delle scorse settimane. Uno status che l’argentino ha legittimato con questa rete, ma che dovrà puntare a consolidare sempre più, possibilmente a partire da mercoledì contro lo Shakhtar Donetsk.