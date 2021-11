Bagni: «Dispiace per la sconfitta del Napoli. Barella? Non gli manca nulla!»

Salvatore Bagni, ex di Inter e Napoli, dopo essersi espresso ieri (vedi articolo), dando il Napoli favorito contro i nerazzurri, questa mattina su Radio Anch’io Sport si è dovuto ricredere. Poi ha parlato anche di Barella

VITTORIA INTER – Bagni commenta così Inter-Napoli, dicendosi dispiaciuto per la vittoria dei nerazzurri: «Mi dispiace per la sconfitta del Napoli, l’Inter ha tolto il possesso palla agli azzurri e ha giocato a ritmi altissimi. Nella prima ora i nerazzurri hanno dominato».

SU BARELLA – Bagni dice la sua riguardo il centrocampista dell’Inter: «Lo ammiro, è un giocatore straordinario per qualità e generosità. Per una mezzala sono dati fondamentali, non gli manca nulla, è bello da vedere».