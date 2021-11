Lautaro Martinez in Inter-Napoli ha l’occasione perfetta per riscattarsi

Inter-Napoli è una grande occasione per Lautaro Martinez. L’argentino può trovare una svolta personale e dimostrare la sua leadership.

GOL CERCASI – Lautaro Martinez sta vivendo un periodo non semplice. Decisamente poco brillante. Banalmente, il suo ultimo gol in nerazzurro è datato 2 ottobre. Il rigore contro il Sassuolo. Sette partite fa. L’ultimo su azione? Il 25 settembre con l’Atalanta. Anche allargando l’ottica all’Argentina arriviamo al 14 ottobre col Perù. Tanto tempo. Quasi troppo. E oltre a mancare la rete il Toro ha avuto un rendimento scarso. Addirittura dannoso. Inter-Napoli diventa quindi l’occasione ideale per cercare una svolta.

SVOLTA PERSONALE – Trovare una gara positiva, una scintilla, magari un gol col Napoli permetterebbe a Lautaro di ricominciare. Cancellare il derby, girare pagina. Prendere questo nuovo periodo dopo la sosta come un nuovo inizio. Con la testa libera. E la svolta personale potrebbe risultare fondamentale per la squadra. Esercitando così la sua leadership. Quella che ci si aspetta da lui dall’addio di Lukaku.

E DI SQUADRA – Inter-Napoli è una partita di peso. Un big match, con gli uomini di Inzaghi che possono accorciare sulla prima in classifica. E finalmente vincere un incontro di cartello. Lautaro ha l’occasione di far coincidere una svolta personale con quella di tutta la squadra. Sta a lui cogliere il momento, sul campo.