Lautaro Martinez perde il posto: in Polonia-Argentina solo undici minuti

Polonia-Argentina ha visto Lautaro Martinez in panchina, escluso dalla formazione titolare. Un fatto a cui l’attaccante non è abituato.

PRIMA PANCHINA – In Polonia-Argentina Scaloni ha fatto una scelta forte. Tra i tanti cambi di formazione, il ct ha deciso di far partire in panchina Lautaro Martinez. Una mossa per nulla banale. Proprio l’attuale allenatore infatti è stato il primo a credere nel Toro. Legando di fatto la sua esperienza sulla panchina dell’Argentina a quella dell’attaccante dell’Inter. Schierandolo sempre titolare, sempre al centro dell’attacco. Dandogli piena fiducia e responsabilità. Fino ad ora, appunto.

GRANDE ESCLUSO – Scaloni ha riconosciuto il momento di difficoltà del suo numero ventidue. E ha dovuto fare una scelta, tenendo bene a mente l’importanza dei risultati. Così il ct ha puntato su Julian Alvarez al centro dell’attacco. L’attaccante del City del resto si era dimostrato più brillante, più in forma, pur giocando meno minuti. E Lautaro si è trovato in panchina. A giocare solo gli ultimi undici minuti. Quasi un capro espiatorio. Una situazione nuova e difficile per l’argentino.

SITUAZIONE NUOVA – Lautaro non è abituato ad essere messo in discussione. Tra Inter e Argentina, negli ultimi anni è sempre stato un titolare. Un riferimento. Un giocatore sempre presente. Che al limite doveva ritrovarsi in campo, giocando. Ma mai messo da parte in un momento poco brillante. Scaloni al suo primo Mondiale ha optato per una nuova via. E ora sta al Toro trovare il mondo di rispondere.