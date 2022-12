Collina: «I maxi recuperi? La gente è felice, vuole vedere più calcio»

Pierluigi Collina, presidente del comitato arbitrale, ha fatto una lunga intervista alla FIFA dove ha parlato riguardo il maxi recupero, grande cambiamento visto ai Mondiali.

RECUPERO – Pierluigi Collina, in una lunga intervista alla FIFA, ha parlato riguardo i maxi recuperi che stanno caratterizzando questo Mondiale: «La questione delle partite che durano meno di 50 minuti di tempo attivo è qualcosa c’è ormai da tempo.. La gente vuole vedere il calcio, la gente vuole vedere più calcio. Noi abbiamo chiesto alla FIFA, insieme alla IFAB, di fare qualcosa. L’obiettivo è avere più tempo giocato durante una partita. Quindi già in Russia abbiamo fatto qualcosa in questa direzione. Abbiamo chiesto agli arbitri di calcolare con maggiore precisione il tempo di recupero da dare alla fine di ogni tempo. Abbiamo ribadito questa indicazione prima di Qatar 2022. Un ordine ripetuto per offrire più tempo attivo durante una partita». Così il presidente del comitato arbitrale sulla questione

POSITIVO – Collina ha poi continuato sull’impatto di questa scelta: «Direi che l’impatto è positivo. Dal pubblico, a casa e allo stadio, non c’è stata alcuna reazione negativa. Le persone sono qui per guardare le partite, per divertirsi, e a loro piace il calcio. A loro piace giocare a calcio. Se i tifosi sono felici, lasciate che ve lo dica, vorrebbero averne di più. È come assistere a un concerto: sei felice e chiedi il bis al cantante». Queste le parole di Collina, probabile che questo provvedimento arrivi anche nei campionati nazionali.