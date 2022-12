Palmeri: «Lukaku contro il Marocco non ha fatto nulla, Belgio deludente »

Tancredi Palmeri, inviato in Qatar, ha parlato a Radio Sportiva riguardo Lukaku, in vista della gara decisiva tra Croazia e Belgio.

DELUSIONE – Tancredi Palmeri ha parlato riguardo Romelu Lukaku, che si gioca oggi la qualificazione agli ottavi: «Lukaku ha iniziato ad allenarsi con la squadra poco prima della seconda partita. È entrato contro il Marocco nonostante il piano fosse farlo rientrare con la Croazia. Non ha dato nessuno apporto quando è entrato, ma non era facile. La partita era già compromessa. In particolare dal punto di vista del gioco. Secondo me dipende da come andrà l’andamento della partita. Vista la situazione potrebbe giocare una buona mezzora. Il problema del Belgio è strutturale, ci sono dei clan. È tra la delusione del Mondiale, è la peggiore squadra». Così Palmeri, secondo cui Big Rom non partirà titolare (vedi le probabili formazioni).