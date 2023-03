Lautaro Martinez, niente blocco dell’attaccante: Europa nel mirino

Una delle critiche mosse a Lautaro Martinez è sempre stata quella di peccare nella continuità. Periodi con gol a grappolo, alternati al ‘blocco dell’attaccante’. Un blocco che l’argentino, nella sfida contro il Lecce, ha annullato ancora una volta.

BLOCCO DELL’ATTACCANTE – Dopo due partite – contro Porto e Bologna – senza segnare, si iniziava a vociferare che Lautaro Martinez fosse entrato (o stesse per entrare) in uno di quei periodi nei quali, per lui, il gol non arriva. Una caratteristica nota dell’attaccante argentino, che in maglia Inter si è distinto per la sua capacità di segnare valanghe di gol, ma anche di alternare questi momenti ad altri momenti di siccità. Alla terza partita, però, Lautaro Martinez ha respinto al mittente le prime malelingue con un bellissimo gol contro il Lecce, cortesia di Denzel Dumfries.

EUROPA NEL MIRINO – Adesso la voglia di gol di Lautaro Martinez passerà da due trasferte complicate. Quella di venerdì contro lo Spezia e soprattutto quella del prossimo martedì contro il Porto. In Champions League il Toro non ha ancora fatto vedere la vena realizzativa mostrata in campionato. Ecco perché sarà importante per lui arrivare alla sfida del Do Dragao al massimo della forma e soprattutto della convinzione. Perché adesso l’Inter ha bisogno dei gol di Lautaro Martinez più che mai.

