Inter, con lo Spezia per aprire un filotto: due di fila da un mese

La trasferta contro lo Spezia per l’Inter apre la possibilità di aprire un filotto di vittorie, che tanto sarebbe utile per togliersi dalla zona calda della lotta al quarto posto e consolidare il secondo posto alle spalle del Napoli. Un risultato che manca da più di un mese.

DUE DI FILA – L’ultima volta che l’Inter è stata in grado di trovare due vittorie di fila (in campionato) risale a circa due mesi fa. Prima la trasferta di fine gennaio contro la Cremonese vinta per 1-2, poi il derby contro il Milan vinto per 1-0 grazie alla firma di Lautaro Martinez. Un mini-filotto chiuso ancora prima di aprirsi, visto che è poi arrivato il pari per 0-0 a Genova contro la Sampdoria. Insomma, dall’Inter ci si aspetterebbe ben altri filotti di vittorie, anche e soprattutto per consolidare un secondo posto a rischio vista la lotta serrata nella zona Champions League. Contro lo Spezia la squadra di Simone Inzaghi avrà l’opportunità di consolidare la vittoria di San Siro contro il Lecce e cercare di riaprire una striscia positiva. Fondamentale anche per arrivare nel migliore dei modi al confronto europeo con il Porto.

