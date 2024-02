Lautaro Martinez in Inter-Salernitana per passare da un record all’altro

Lautaro Martinez punta a una maglia da titolare in Inter-Salernitana (venerdì alle 21.00). Contro i campani il capitano nerazzurro punta a un nuovo record.

DOLCI RICORDI – Lautaro Martinez si sta preparando insieme ai compagni in vista di Inter-Salernitana, anticipo in programma venerdì alle 21. E che arriva quattro giorni dell’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid (martedì alle 21 allo Stadio San Siro). Pertanto Simone Inzaghi ragionerà su quali cambi apportare alla formazione rispetto alla strepitosa vittoria di Roma. Ma quasi certamente il capitano nerazzurro partirà comunque dal primo minuto contro la Salernitana. Contro cui all’andata registrò un record per la Serie A, firmando un poker in meno di mezz’ora (primo gol al 62′, il quarto all’89’). E contro cui venerdì, al ritorno, punta a un altro (doppio) traguardo.

NUOVO OBIETTIVO – Contro la Salernitana Lautaro Martinez ha 9 reti all’attivo. Dato che rende i campani l’avversaria preferita insieme al Cagliari per il capitano dell’Inter. Con un altro gol, quindi, il numero 10 salirebbe in doppia cifra, cosa mai successa finora in carriera contro nessuna squadra. Non solo. Un’eventuale marcatura in Inter-Salernitana porterebbe Lautaro Martinez a 125 gol in nerazzurro. Il Toro diventerebbe quindi l’ottavo miglior marcatore della storia interista, staccando definitivamente Mauro Icardi (a 124 reti). Un traguardo meramente statistico, ma che sottolineerebbe ancor di più il peso di Lautaro Martinez nella storia dell’Inter.