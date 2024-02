Inter-Salernitana con qualche cambio: la probabile formazione di Inzaghi

Inter-Salernitana per continuare l’ambiziosa marcia tricolore e per questo la probabile formazione di Inzaghi non terrà conto solo della Champions League. Le modifiche iniziali sono previste a prescindere dal calendario ma senza mettere a rischio altri tre punti in Serie A

PROBABILE FORMAZIONE – L’inaspettate vittoria dell’Udinese a Torino fa felice l’Inter, che si gode il +7 sulla Juventus, con tanto di asterisco, prima di ospitare la Salernitana a Milano. L’anticipo di Serie A previsto venerdì 16, quattro giorni prima dell’Atletico Madrid in Champions League, si preannuncia molto più importante del previsto. E sicuramente Simone Inzaghi in Inter-Salernitana non mette in conto di offrire un passo falso alle inseguitrici. Anzi, è l’occasione giusta per vedere in classifica il primo clamoroso “+10” della stagione. Ambizioso ma fattibile. Uno scenario impronosticabile fino a inizio febbraio. Prevista qualche rotazione a San Siro nella formazione iniziale nerazzurra di Inzaghi in Inter-Salernitana ma senza esagerare. Almeno un avvicendamento per ruolo. In alcuni reparti, se possibile, anche due. Tra i tanti, come seconde linee scalpitano Yann Bisseck in difesa, Davy Klaassen a centrocampo e Alexis Sanchez in attacco ma al momento sono tutti dietro nelle gerarchie. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Salernitana in Serie A, in attesa dei primi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Salernitana: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez ©.