Lautaro Martinez, è il tuo momento: il Viktoria Plzen per un altro passo

Inter-Viktoria Plzen può diventare la partita di Lautaro Martinez. L’argentino sta vivendo un momento di grande forma, e la notte di Champions League può consacrarlo leader.

PROTAGONISTA ATTESO – Inter-Viktoria Plzen ha un protagonista annunciato. Che risponde al nome di Lautaro Martinez. L’argentino arriva al crocevia potenzialmente decisivo della Champions League in uno dei suoi migliori momenti di sempre. I gol con Barcellona, Salernitana e Fiorentina dicono qualcosa, ma non tutto. L’influenza nel gioco, la capacità di incidere del Toro è andata ben oltre. E la notte di coppa può rappresentare la consacrazione del momento.

PASSI DA LEADER – Senza Lukaku e senza Brozovic l’Inter ha dovuto plasmarsi quasi da capo. Cercando anche nuovi leader. Calhanoglu è sicuramente emerso a centrocampo. In attacco invece è stato Lautaro a prendere in mano la situazione. Facendo la differenza nelle difficoltà, anche giocando praticamente da solo. Un passo avanti netto in impatto sulla partita e personalità. La sfida col Viktoria Plzen arriva insomma al momento giusto.

SERATA DA GRANDE OCCASIONE – Lautaro in Champions League può salire un altro gradino. La sfida non è di quelle di cartello, ma la posta in gioco altissima. In campo insomma serve chi si prende la responsabilità. Chi gestisce il pallone che scotta. Chi fa la differenza. Il Toro ha la possibilità di prendersi la corona di leader. In una notte tutta sua.