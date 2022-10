Nel momento di crisi l’Inter trova un nuovo leader: Calhanoglu fa step up

Le due partite col Barcellona hanno visto una crescita netta nel rendimento di Calhanoglu. Che si è imposto come leader di una squadra che sembrava totalmente smarrita.

LEADER NECESSARIO – L’Inter poco meno di due settimane fa era una squadra smarrita. In crisi di gioco e risultati. Con i leader tecnici o con un rendimento al di sotto delle loro possibilità o direttamente confinati in infermeria. In questa situazione caotica, alla ricerca di una svolta che appariva quasi miracolosa, Inzaghi ha preso una decisione forte. Responsabilizzando al massimo Calhanoglu in Inter-Barcellona. In una partita che sembrava da dentro o fuori, proprio per la squadra intera, per la stagione. E il turco ha risposto sul campo. Affermandosi come nuovo leader.

CRESCITA DI PARTITA IN PARTITA – A Milano il numero venti non ha giocato una partita perfetta, ma ha dato solidità davanti alla difesa, ha messo in campo personalità e trovato il gol decisivo. Una rete che ha portato una vittoria importantissima per far uscire l’Inter dalla sua crisi, mentale e di risultati. Una prova in primis di carattere, di corsa, di contrasti, di voglia, di guidare con l’esempio, che ha dato sostegno a tutta l’impalcatura di squadra. A Barcellona una settimana dopo ha fatto un passo in avanti. Prendendo in mano il gioco della squadra con personalità e qualità. Una gara da leader, vero e completo. Che certifica una crescita importante per Inzaghi.

PROMESSA PER IL FUTURO – Solo un anno fa il tecnico nel momento chiave del girone di Champions League aveva panchinato proprio Calhanoglu. Preferendo l’esperienza e l’intensità di Vidal. Adesso cercando una luce nel momento buio si è affidato a lui. Un cambiamento assai significativo. E ha ricevuto una risposta forte dal giocatore. Il turco ha elevato il suo rendimento proprio quando più serviva. Promettendo molto per il prossimo futuro.