Acerbi insidia De Vrij: i due difensori dell’Inter scalpitano per una maglia

Francesco Acerbi o Stefan De Vrij? Uno dei dubbi di Simone Inzaghi per il match di questa sera. Entrambi hanno voglia di partire dal 1′ nella fondamentale sfida di questa sera

BALLOTTAGGIO IN DIFESA – Simone Inzaghi deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione per la partita di questa sera. Uno dei ballottaggi più interessanti è quello tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. I due difensori si sono giocati il posto molto spesso nelle ultime settimane. Sicuramente è stato sottovalutato l’apporto del numero 15 nerazzurro, che si sta dimostrando un giocatore affidabile a livello dei titolari. De Vrij, dalla sua, è sulla via del recupero della piena forma. Se a inizio stagione il reparto difensivo destava preoccupazioni, adesso la situazione è migliorata, sebbene ancora ci voglia del tempo per riammirare il muro difensivo nerazzurro che tutti conoscono. Sia Acerbi che De Vrij hanno giocato contro la Fiorentina, senza offrire una prestazione di altissimo livello. Entrambi, dunque, hanno voglia di riscatto e scalpitano per una maglia dal 1′ . Una sana competizione che sicuramente farà piacere a Inzaghi. Poter contare su due giocatori in fiducia per una partita così delicata può solo essere una bella notizia per il tecnico nerazzurro. Per sapere chi la spunterà tra i due si aspetterà questa sera, con la consapevolezza che chiunque scenderà in campo darà tutto per arrivare alla vittoria.