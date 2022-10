Lautaro Martinez, è il tuo momento! Con il Barcellona serve un Toro scatenato

Si avvicina sempre di più il momento di Barcellona-Inter. Mercoledì i nerazzurri si giocheranno una grossa parte della qualificazione agli ottavi di Champions League in casa dei catalani. E per l’occasione, Simone Inzaghi ha bisogno di Lautaro Martinez nella sua miglior versione

PRECEDENTE FAVOREVOLE – No, non si parla del famoso pugile e scrittore Jake Lamotta. Si parla di un Toro nerazzurro, che ha il 10 sulle spalle e mercoledì giocherà da titolare al Camp Nou contro il Barcellona. Lautaro Martinez sa bene come far male ai Blaugrana, come testimonia l’ultimo scontro tra le due compagini disputatosi in Spagna. Il match finì 2-1 per i catalani, ma ad andare in vantaggio furono i nerazzurri, proprio con gol di Lautaro. Scatto bruciante su Lenglet e sinistro all’angolino che trafigge Ter Stegen. Dopo soli 3′ di gioco. I tifosi nerazzurri si augurano che Lautaro possa ripetersi mercoledì sera, in una partita fondamentale per il futuro europeo dell’Inter.

TORO SCATENATO – La partita di mercoledì rappresenta una grande occasione per l’Inter, ma soprattutto per Lautaro. El Toro è fermo a 3 gol stagionali: un po’ pochi per un giocatore della sua caratura e che negli anni ha sempre aumentato il numero di gol realizzati. L’ultimo marcatura è stata quella contro la Cremonese, del 30 agosto scorso. Ma si sa, i grandi giocatori aspettano sempre le magiche notti europee per tornare a lasciare il segno. E Lautaro, che all’andata si è sacrificato come un leone (qui un focus sul 10 nerazzurro)vorrà sicuramente tornare al gol, e si augura che la partita contro il Barcellona sia quella giusta per uscire da questa “crisi” realizzativa. Quello che è certo è che all’Inter servirà un Toro scatenato per cercare di domare un Barcellona furente.