Lautaro Martinez ancora a secco. Ma l’atteggiamento è quello giusto

Continua il digiuno di Lautaro Martinez, che non trova il gol nemmeno in Inter-Barcellona. L’atteggiamento però è quello corretto

ATTEGGIAMENTO – Lautaro Martinez resta a secco anche in Inter-Barcellona. L’argentino, in gol solo con la sua nazionale nell’ultimo mese, non si è ancora sbloccato in Champions League, ed in campionato il tabellino alla voce gol segnati recita zero da quattro partite. Ma il “Toro”, nonostante le difficoltà in zona gol, non ha mai fatto mancare il suo apporto in campo. L’atteggiamento è sempre quello corretto: il numero 10 dell’Inter lotta su ogni pallone, fa salire la squadra e rientra a dare una mano in difesa. Un lavoro che dimostra l’attaccamento di Lautaro Martinez ai colori nerazzurri e, soprattutto, che il processo di maturazione sta volgendo al termine. È chiaro che la speranza è quella che l’argentino possa tornare presto al gol: in attesa del ritorno di Lukaku (vedi articolo), e con Correa ai box, il peso dell’attacco nerazzurro è tutto sulle spalle del “Toro”.