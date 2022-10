Buffon, Dybala e la scelta tra Roma e Inter: «Ha scelto la sfida più bella!»

Dybala tiene con il fiato sospeso la Roma e Mourinho dopo l’infortunio subito ieri nella sfida con il Lecce (vedi articolo). Intanto un suo ex compagno di squadra, Buffon, sottolinea come aver scelto i giallorossi e non l’Inter sia stata la mossa giusta. Di seguito le sue parole a Sky Sport

SCELTA MIGLIORE – Paulo Dybala l’estate scorsa è stato a un passo dall’Inter prima che i nerazzurri virassero definitivamente su Romelu Lukaku. Gianluigi Buffon, ex compagno dell’argentino alla Juventus, sottolinea come aver scelto la Roma sia stata la mossa più giusta: «Dybala aveva bisogno di un’esperienza nuova che gli facesse da elettroshock. Secondo me ha scelto la sfida più bella per lui e secondo me è felicissimo per quello che sta dando e per quello che sta ricevendo. Ora gli auguro di rimettersi per il Mondiale»