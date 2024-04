Lautaro Martinez e Calhanoglu, Milan-Inter è la vostra partita

Milan-Inter è la partita di Lautaro Martinez e Calhanoglu. I due leader della stagione nerazzurra hanno l’occasione di chiudere nel modo migliore. E farlo contro i rossoneri avrebbe un valore simbolico.

PROTAGONISTI NECESSARI – Milan-Inter è una partita che chiama Lautaro Martinez e Calhanoglu. In una gara in cui i nerazzurri hanno la possibilità di diventare protagonisti attivi del proprio destino in modo unico, serve la prestazione in campo dei leader della squadra. Col turco e l’argentino in primissima fila. Per un motivo generale e uno specifico.

CONFERMA DELLA LEADERSHIP – Lautaro Martinez e Calhanoglu sono stati gli attori principali del campionato dell’Inter. La loro crescita in rendimento e leadership ha trascinato la squadra a macinare risultati. Sono loro i giocatori simbolo dell’Inter di Inzaghi. E per questo non possono mancare all’ultimo atto. In Milan-Inter serve il loro esempio sul campo. Serve che siano loro a indicare la via. Per firmare in modo definitivo un anno straordinario, anche a livello personale. Un gesto che contro i rossoneri varrebbe ancora di più per un motivo specifico.

IL MILAN AGGIUNGE VALORE- Prendersi il palcoscenico contro il Milan ha un peso unico. Diventa simbolico. Lautaro Martinez come capitano dell’Inter raggiungerebbe l’apoteosi vestendo i panni dell’uomo decisivo contro i rivali cittadini, per di più in casa loro. Sarebbe un altro passo avanti nella sua crescita come leader. Per Calhanoglu invece pesano i trascorsi personali. Il grande ex è anche il grande nemico per i rossoneri, non a caso grande bersaglio dei festeggiamenti del loro scudetto. Vincere in maglia Inter proprio nello scontro diretto significherebbe la rivincita personale più dolce. Le motivazioni insomma sono alle stelle. Ora serve far parlare il campo.