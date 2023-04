Lautaro Martinez, dopo Spezia-Inter tunnel senza fine: un dato sconforta

Lautaro Martinez non segna da un mese, dalla (ultima) vittoria contro il Lecce. Ma più che l’assenza del gol, è un altro il dato più preoccupante. Che coincide col rigore sbagliato in Spezia-Inter.

TORO SPUNTATO – Ci risiamo: Lautaro Martinez è di nuovo a secco di reti. Dopo un inizio di 2023 da 7 gol in 8 gare, tra cui 2 in altrettanti derby col Milan, il numero 10 dell’Inter si è inceppato. L’ultima rete risale a un mese fa, nella vittoria casalinga contro il Lecce (nonché l’ultima per i nerazzurri). Sebbene il Toro avrebbe potuto ripetersi pochi giorno dopo quel 2-0, nella trasferta di La Spezia. Dove però sbagliò un rigore, rivelatosi poi decisivo. E al momento quell’errore sembra porsi come uno spartiacque di questo periodo buio.

TROPPA TIMIDEZZA – In seguito a Spezia-Inter, Lautaro Martinez ha disputato altre quattro gare in nerazzurro. Contro Porto, Juventus (in Serie A e Coppa Italia) e Fiorentina, per un totale di 293 minuti in campo. E soprattutto di un solo tiro verso la porta avversaria. Arrivato tra l’altro contro il Porto, nella prima gara dopo il rigore sbagliato a La Spezia. Nelle tre partite successive, il 10 nerazzurro ha messo insieme la miseria di 3 tiri, nessuno dei quali nello specchio. Risultando spesso avulso dal gioco. Un deciso passo indietro dopo le prove di leadership servite a inizio anno.

FIDUCIA DA RICOSTRUIRE – In tal senso, la sfida contro la Salernitana (domani alle 17) arriva al momento giusto. I campani sono infatti la terza vittima preferita da Lautaro Martinez, che contro di loro ha 5 gol totali all’attivo. Tra cui una tripletta, nella gara di ritorno della scorsa stagione. Il numero 10 dell’Inter non è nuovo a periodi di astinenza realizzativa, ma ha bisogno di un episodio per sbloccarsi. E mettersi alle spalle un fisiologico momento di difficoltà. Ritrovando smalto a livello fisico e soprattutto mentale, vista la doppia sfida col Benfica che arriverà dalla prossima settimana.