Lautaro Martinez anche in Inter-Juventus continua il momento no

Inter-Juventus ha confermato il momento negativo di Lautaro Martinez. L’argentino non ha trovato spunti, non riuscendo a farsi vedere in area avversaria.

MOMENTO NEGATIVO – Lautaro Martinez da Spezia-Inter è entrato in una specie di tunnel. In quella partita il Toro aveva sbagliato di tutto, incidendo in negativo sul risultato finale. E quegli errori sembrano averlo fatto entrare in un momento negativo. Visto già contro il Porto. E confermato anche contro la Juventus. Due di fila non possono essere un caso.

ASSENZA DALL’AREA – L’argentino ha faticato a uscire dalle maglie della difesa bianconera. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 35, un numero che in certe partite può anche essere positivo, ma con un’Inter al 70% di possesso diventa basso. I passaggi sono 16, realizzati al 64%. Molti errori quindi. Come confermano anche i 5 palloni persi secondo Whoscored, primo della squadra, e gli 11 possessi persi segnalati da Sofascore. Ma c’è un fatto che la grafica rende molto chiaro: Lautaro non è mai entrato in area avversaria. Un solo tocco, con tiro, nei 90 minuti giocati. XG prodotti 0,01. Una prestazione negativa, in tutto. Che unita a quella di Lukaku ha castrato tutto il gioco dell’Inter.