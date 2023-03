Nota tattica di Spezia-Inter: il crollo di Lautaro Martinez

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Spezia-Inter parliamo della prova di Lautaro Martinez.



CROLLO IMPROVVISO – Nel 2023 Lautaro Martinez è stato l’unico vero riferimento offensivo di Simone Inzaghi. Al livello di diventare il trascinatore dell’intera squadra. Con lo Spezia però l’argentino ha fatto un passo indietro. Deciso. Tanto da essere tra i principali responsabili della sconfitta, l’ottava dell’Inter in questa Serie A.



Lautaro Martinez è stato molto presente nella partita. Sia a livello di gioco sia di conclusioni. Il problema sono stati i suoi errori. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da WhoScored:

In totale l’argentino ha toccato 53 palloni, con 35 passaggi realizzati al 91%, di cui 24 in avanti. Con anche un’occasione da gol e un passaggio chiave. Una presenza notevole per mole di palloni giocati, anche con una buona qualità generale. In più Lautaro Martinez ha messo insieme ben 8 conclusioni, primo della partita, di cui ben 5 in porta. Tutto lo Spezia per intenderci ne ha 4 e 2. Il Toro però non ha segnato. Sbagliando un rigore come fatto più eclatante, ma non certo unico. Un totale di 1,16 xG, praticamente un terzo di quelli prodotti dall’Inter. Senza alcun gol all’attivo. Una prestazione offensiva che è stata il primo problema della squadra.