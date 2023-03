Gattuso: «Braccio? Regole parlano chiaro! Serie A competitiva»

Gennaro Gattuso intervento sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha espresso la sua opinione riguardo il fallo di mano di Adrien Rabiot ieri in Inter-Juventus, poi un parere riguardo la Serie A.

LE REGOLE – Gennaro Gattuso dice la sua riguardo il tocco con il braccio in Inter-Juventus e non solo: «Frequenza di falli di mano involontari? Il regolamento parla chiaro, a inizio anno hanno spiegato le regole: il braccio deve stare basso. Io penso che tante volte bisogna aver fiducia di chi deve prende le decisioni. Il fallo di Inter-Juventus lo vedi 100 volte e non si capisce se è fallo o no. Però io penso che fin quando non ci sarà fiducia ci saranno sempre polemiche. La Serie A è diventata molto competitiva, soprattutto negli ultimi 2-3 anni. Non si fa più un calcio ad aspettare, ma a campo aperto dove si accetta l’uno contro uno. Ritornare ad allenare in Serie A mi farebbe piacere, ma devo sentire la fiducia da parte della società. Il campionato è molto impegnativo, le squadre sono tutte lì».