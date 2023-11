Juventus-Inter, per Inzaghi gli esterni da jolly. Un’azione da evitare

Simone Inzaghi ha bisogno degli esterni per vincere Juventus-Inter. Le chiavi potrebbero essere Federico Dimarco e Denzel Dumfries, di seguito il motivo.

COSA EVITARE? – Juventus–Inter, così come tutte le partite con una posta in palio così alta, sarà decisa da episodi. Massimiliano Allegri è un maestro nel difendere nella zona centrale del campo. La fisicità dei suoi centrocampisti, ma soprattutto dei difensori Daniele Rugani, Gleison Bremer e Federico Gatti gli permette di chiudersi a riccio ed evitare incursioni avversarie verso la porta di Wojcech Szczesny. Ciò che è da evitare perciò contro la Juventus è il ricorso perenne e continuativo ai cross dalle fasce, perché gli attaccanti facilmente vengono sovrastati e coperti. Il dato della partita di Firenze spiega tutto: 41 cross in totale della Viola, solo 14 a buon fine senza nemmeno un’occasione nitida da gol. Solo un tiro in area di rigore. I bianconeri hanno avuto vita facile nel difendere contro la Fiorentina, proprio per il modo in cui Vincenzo Italiano aveva deciso di attaccare con gli esterni.

Juventus-Inter, la possibile soluzione per Inzaghi

RISPOSTA – Simone Inzaghi ha bisogno di una soluzione a questo problema, l’Inter ha tra i suoi punti di forza la capacità di crossare di Federico Dimarco ma anche quella di Denzel Dumfries. Come si potrebbe evitare l’utilizzo degli esterni in questo modo? Semplice a dirsi, difficile da applicare. I due esterni potrebbero fungere da jolly accentrandosi di poco e cercando il tiro piuttosto che il passaggio verso gli attaccanti. Lautaro Martinez e Marcus Thuram, se fermi nella zona centrale, saranno bloccati dai tre avversari in difesa, quindi cercare la soluzione esterna sarebbe ideale. La ThuLa dovrebbe muovere i bianconeri venendo incontro, i due sulle fasce occupare poi la posizione degli attaccanti e provare a segnare. Il discorso è teorico, la pratica è totalmente differente e la speranza è che l’allenatore pensi a schemi alternativi. La Juventus è compatta, solida, segnargli sarà difficile e da lì dipende l’andamento della gara per l’Inter. Un solo gol potrebbe essere decisivo.